Спецоперация 20 февраля 2023, 09:31 ВСУ уличили в переброске иностранных наемников в район Кременной Экс-подполковник ЛНР Марочко: под Кременную переброшен контингент иностранных наемников Сайт президента Украины

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В рядах украинской армии под Кременной заметили иностранных наемников. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши. Также установлено, что среди наемников есть женщины», — сообщил он.

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Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о размерах заработка иностранцев, вступивших в ряды ВСУ. Наемники получают от 30 тысяч до 100 тысяч гривен (60-200 тысяч рублей). Сначала власти Украины в упрощенном порядке выдают добровольцам гражданство, затем принимают их в ряды ВСУ.

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Кроме этого, он заявил, что украинские военные всеми силами пытаются скрыть личности иностранцев и отрубают наемникам головы после их гибели. Однако личности нескольких поляков удалось установить.