Украинские военные при атаке населенных пунктов Луганской Народной Республики используют кассетные зажигательные заряды. Об этом заявили в Народной милиции (НМ) ЛНР.

«Беспринципность Вооруженных сил Украины в очередной раз демонстрирует применение боеприпасов зажигательного типа для уничтожения жилой инфраструктуры, гражданских домов», — рассказал представитель НМ ЛНР. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По его словам, Украина применяет весь спектр вооружения: кассетные боеприпасы, боеприпасы зажигательного типа. В том числе в состав последних входит фосфор, что запрещено международными конвенциями и является военным преступлением.

«Украинские военные преступники продолжают уничтожать территорию Луганской Народной Республики и жителей, которые еще недавно находились под киевской оккупацией», — подчеркнул он.

Ранее в пятницу офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил о том, что большая часть Рубежного освобождена.