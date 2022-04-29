ВСУ уличили в использовании кассетных боеприпасов при атаке на ЛНР
НМ ЛНР заявила, что ВСУ испоьзуют кассетные зажигательные заряды для атаки республики
Украинские военные при атаке населенных пунктов Луганской Народной Республики используют кассетные зажигательные заряды. Об этом заявили в Народной милиции (НМ) ЛНР.
«Беспринципность Вооруженных сил Украины в очередной раз демонстрирует применение боеприпасов зажигательного типа для уничтожения жилой инфраструктуры, гражданских домов», — рассказал представитель НМ ЛНР. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале ведомства.
По его словам, Украина применяет весь спектр вооружения: кассетные боеприпасы, боеприпасы зажигательного типа. В том числе в состав последних входит фосфор, что запрещено международными конвенциями и является военным преступлением.
«Украинские военные преступники продолжают уничтожать территорию Луганской Народной Республики и жителей, которые еще недавно находились под киевской оккупацией», — подчеркнул он.
Ранее в пятницу офицер Народной милиции республики Андрей Марочко сообщил о том, что большая часть Рубежного освобождена.