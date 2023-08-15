Спецоперация 15 августа 2023, 10:18 ВСУ уличили в использовании тактики живого щита на окраинах Купянска Экс-офицер Марочко: ВСУ используют тактику живого щита под Купянском РИА «Новости»

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Украинские силы начали возводить фортификационные сооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области. При этом они применяют тактику живого щита. Об этом заявил РИА «Новости» подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Купянском направлении украинские боевики пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику живого щита», — сказал он.

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По его словам, фортификационные сооружения возводят на восточных окраинах Купянска, они соединены траншеями. Марочко уточнил, что во дворе жилого дома в селе Курчатовка находится взвод ВСУ. Там оборудуют опорный пункт, около другого здания для бронетехники создали капонир.

Минобороны информировало, что российские войска продолжают продвигаться на Купянском направлении. За сутки они потеряли до 65 своих бойцов. Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявлял, что успехи ВС России в Харьковской области оказались неприятным сюрпризом для киевского режима.