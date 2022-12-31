31 декабря 2022, 11:41
ВСУ уличили в использовании наемников с 2014 года
Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ используют тысячи единиц наемной живой силы
Украина привлекла тысячи наемников более чем из 50 стран к боестолкновениям против союзных сил. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, часть этой наемной силы противостоит ВС России еще с 2014 года.
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«Ситуация на фронте осложняется тем фактом, что мы сражаемся не только с украинской армией», — сказал Пасечник.
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Он отметил, что в основном на стороне ВСУ участвуют наемники из Восточной Европы. Часть из них врио главы ЛНР заподозрил в длительном — с 2014 года — участии в боестолкновениях на территории Донбасса
Также Пасечник заявил, что украинской армии помогают иностранные инструкторы. По его словам, силы Луганской Народной Республики выявили открытое участие НАТО в конфликте между РФ и Украиной.
Врио главы региона сказал, что это проявляется не только в привлечении личного состава. Также он напомнил, что страны — члены альянса снабжают украинскую армию оружием и боеприпасами.
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ВСУ
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