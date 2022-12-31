Спецоперация 31 декабря 2022, 11:41 ВСУ уличили в использовании наемников с 2014 года Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ используют тысячи единиц наемной живой силы

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Украина привлекла тысячи наемников более чем из 50 стран к боестолкновениям против союзных сил. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, часть этой наемной силы противостоит ВС России еще с 2014 года.

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«Ситуация на фронте осложняется тем фактом, что мы сражаемся не только с украинской армией», — сказал Пасечник.

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Он отметил, что в основном на стороне ВСУ участвуют наемники из Восточной Европы. Часть из них врио главы ЛНР заподозрил в длительном — с 2014 года — участии в боестолкновениях на территории Донбасса

Также Пасечник заявил, что украинской армии помогают иностранные инструкторы. По его словам, силы Луганской Народной Республики выявили открытое участие НАТО в конфликте между РФ и Украиной.

Врио главы региона сказал, что это проявляется не только в привлечении личного состава. Также он напомнил, что страны — члены альянса снабжают украинскую армию оружием и боеприпасами.