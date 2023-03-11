Спецоперация 11 марта 2023, 09:17 ВСУ уличили в использовании медицинского транспорта для перевозки боеприпасов в Артемовске Марочко: в Артемовске ВСУ перевозят боеприпасы в машинах медпомощи РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ в Артемовске используют машины медпомощи не по прямому назначению, а для транспортировки боеприпасов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, к такому выводу пришли представители объективного контроля. Те увидели, как украинские солдаты используют промаркированные красным крестом машины для своих задач.

Реклама

«На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений», — рассказал Марочко.

Реклама

Также он дополнил, что на подобных машинах перемещают и живую силу ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что украинское командование наращивает численный состав группировок своих подразделений в районе Артемовска. Кроме того, противник стягивает к этому населенному пункту и боевую технику. Это маневр, по словам Марочко, ВСУ осуществляют к северо-западу и юго-западу от города.