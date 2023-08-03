Спецоперация 03 августа 2023, 07:42 ВСУ уличили в активном применении кассетных боеприпасов под Соледаром Российский боец заявил, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы под Соледаром Пресс-служба Минобороны

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Украина использует кассетные боеприпасы для поражения российских позиций под Соледаром. Об этом заявил РИА «Новости» доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным «Шмас», который работает на этом участке фронта.

«Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто», — сообщил он.

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Сослуживец «Шмаса» добавил, что украинские военные активно применяют кассетные боеприпасы при ударах по Соледару и территории рядом с ним. Доброволец рассказал, что россйиские бойцы по ночам не спят. Они РСЗО «Град» направляют в район позиций у населенного пункта Васюковки, который находится под контролем киевского режима.

Соледар находится в Донецкой Народной Республике, российские бойцы освободили его в январе 2023 года. Этот город имеет статегическое значение для Украины. Взятие его под контроль позволило ВС России перекрыть прямой путь снабжения ВСУ. Украинские силы продолжают борьбу за него.