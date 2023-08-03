03 августа 2023, 07:42
ВСУ уличили в активном применении кассетных боеприпасов под Соледаром
Российский боец заявил, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы под Соледаром
Украина использует кассетные боеприпасы для поражения российских позиций под Соледаром. Об этом заявил РИА «Новости» доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным «Шмас», который работает на этом участке фронта.
«Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями, десять штук, часто применяют, очень часто», — сообщил он.
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Сослуживец «Шмаса» добавил, что украинские военные активно применяют кассетные боеприпасы при ударах по Соледару и территории рядом с ним. Доброволец рассказал, что россйиские бойцы по ночам не спят. Они РСЗО «Град» направляют в район позиций у населенного пункта Васюковки, который находится под контролем киевского режима.
Соледар находится в Донецкой Народной Республике, российские бойцы освободили его в январе 2023 года. Этот город имеет статегическое значение для Украины. Взятие его под контроль позволило ВС России перекрыть прямой путь снабжения ВСУ. Украинские силы продолжают борьбу за него.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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