11 мая 2023, 00:18
ВСУ удержали под контролем чуть больше двух квадратных километров в Артемовске
Пригожин: под контролем ВСУ в Артемовске остаются 2,25 квадратных километра
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем ВСУ в Артемовске остаются 2,25 квадратных километра территории. Пресс-служба бизнесмена опубликовала в Telegram-канале его слова о том, что бойцы смогли продвинуться за сутки максимально на 170 метров по разным направлениям.
«Продолжаем двигаться в центре многоэтажной застройки Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) на западных его окраинах», — сказал Пригожин.
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Всего «вагнеровцы» смогли продвинуться на 50 тысяч квадратных метров и продолжают штурмовать город. Под контролем украинских военных остаются менее 5% от всей территории населенного пункта.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что Артемовск освободят. Кремль в этом не сомневается, уточнил пресс-секретарь главы государства.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Евгений Пригожин
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