ВСУ ударили «Точкой-У» по Сватово в ЛНР

Украинские военные обстреляли населенный пункт Сватово в ЛНР. Они выпустили один снаряд из ракетного комплекса «Точка-У». Об этом сообщило представительство народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 00:20 с направления населенного пункта Дружковка по населенному пункту Сватово с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“» — написало представительство в своем Telegram-канале.

Как уточнили в СЦКК, украинские войска выпустили по населенному пункту одну ракету.

Ранее МВД Луганской Народной Республики заявило, что под Лисичанском около 600 украинских боевиков сдались в плен союзным силам. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, большая часть украинцев убежала в город через поселок Мирная Долина.

Он отметил, что порядка 4,5 тысячи бойцов ВСУ окажутся в котле под Лисичанском, когда российские солдаты и силы Народной милиции ЛНР закроют его крышку.