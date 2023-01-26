Спецоперация 26 января 2023, 11:53 ВСУ ударили снарядами натовского калибра по Донецку СЦКК ДНР: украинские войска выпустили снаряды натовского калибра по Донецку

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Подразделения украинских войск утром 26 января выпустили по районам Донецка снаряды калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня ДНР.

СЦКК ДНР зафиксировал утром в 10:10 обстрелы со стороны ВСУ по Кировскому району. Украинские войска выпустили в этом направлении восемь ракет. В это же время со стороны Курахово по Петровскому району они выпустили 10 снарядов.

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Ранее украинские боевики ударили по Червоногвардейскому району Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:35 — населенный пункт Тоненькое — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

ВСУ параллельно бьют и по Луганской Народной Республике. Украинские подразделения полностью разрушили три образовательных учреждения в городе Кременная.

Накануне бойцы ВСУ обстреляли город Рубежное. По нему выпустили две ракеты американского производства HIMARS.