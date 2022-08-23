ВСУ ударили по зданию администрации главы ДНР

Украинские военные обстреляли здание администрации главы ДНР, из-за чего оно оказалось частично разрушено. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

Снаряды прилетели в фасад, в правое крыло и в верхний этаж. Здание загорелось, вокруг него валяются битый кирпич, остатки облицовки и металлоконструкций. По данным издания, в этот район попало от четырех до шести снарядов.

В СЦКК сообщили, что удар был со стороны села Орловка к северо-западу от Авдеевки. По предварительным данным, среди мирного населения никто не погиб.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города. Удары пришлись на центр Донецка и по району, где расположен торговый центр Green Plaza. Кулемзин заявил, что один из снарядов попал в многоэтажный дом, а при обстреле Ворошиловского района погиб мужчина в возрасте 18 лет, сообщила газета «Известия».