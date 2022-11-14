Спецоперация 14 ноября 2022, 08:34 ВСУ ударили по заброшенному пионерлагерю в Амвросиевке Власти Амвросиевки заявили об обстреле заброшенного пионерлагеря со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины нанесли удар из натовскх HIMARS по городу Амвросиевка в Донецкой Народной Республике. Он расположен у административной границы с Ростовской областью. Об этом ТАСС рассказал глава районной администрации Игорь Лызов.

«Сегодня около трех часов ночи в район Амвросиевки прилетели четыре ракеты HIMARS», — сказал он.

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Удары пришлись на заброшенный пионерский лагерь. Там никого не было со времен СССР, так что пострадавших нет.

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До этого украинские боевики за сутки обстреляли три населенных пункта Луганской Народной Республики. Под обстрел попали Рубежное, Нижняя Дувановка и Сабовка. По ним выпустили семь американских ракет. В Нижней Дувановке пострадал жилой дом.

Ранее15 военнослужащих ДНР, освобожденных из украинского плена по обмену, прибыли в Амвросиевку и встретились с родными. О возвращении 107 российских военнослужащих из плена до этого сообщило Министерство обороны России.