ВСУ ударили по центру Донецка, погибли мирные жители | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 17:28 ВСУ ударили по центру Донецка, погибли мирные жители Мэр Кулемзин: жители Донецка погибли после атаки украинских военных РИА "Новости"

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Украинские войска в очередной раз ударили по центру Донецка, среди мирных жителей есть погибшие. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Снаряды попали в пересечение проспекта Панфилова и улицы Университетская, рядом с пиццерией «Челентано».

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«Есть жертвы среди мирных жителей. Анкетные данные погибших устанавливаются», — написал он.

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Также Кулемзин сообщил, что прилеты зафиксировали в районе бизнес-центра «Донецк-Сити», в Буденновском районе и микрорайоне Текстильщик.

«По Буденновскому району выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. По Петровскому району выпустили восемь ракет из БМ-21 „Град“», — добавил мэр.

На опубликованных кадрах с места падения снарядов видно, что ударная волна выбила стекла у окон жилого дома.

Совместный центр контроля и координации огня уточнил, что ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Орловка.

Также утром 25 октября националисты совершили теракт около здания телевизионной компании в Мелитополе. Пострадали шесть человек, среди них 12-летний ребенок.