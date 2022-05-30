ВСУ ударили по центру Донецка из тяжелой артиллерии, есть пострадавшие

ВСУ снова нанесли удар по центру Донецку с использованием тяжелой артиллерии. Об этом сообщил в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. По уточненным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения.

Удар пришелся по Ворошиловскому району. Снаряды повредили остекление в зданиях классической гуманитарной гимназии, а также школ № 5 и № 22. В этих местах нет и никогда не было военных объектов.

Судя по фотографиям, появившимся в соцсетях, осколки снарядов обнаружены возле Крытого рынка.

Также появились кадры оказания помощи раненым на месте происшествия.

Жителям Донецка посоветовали по возможности не выходить из дома. Нельзя покидать убежище во время обстрела, напомнил штаб теробороны Донецкой Народной Республики.