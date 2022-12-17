Важное 17 декабря 2022, 08:12 ВСУ ударили по центру Донецка из «Градов» СЦКК сообщил об обстреле центрального района Донецка из БМ-21 «Град»

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Не менее десяти взрывов раздалось утром в столице Донецкой Народной Республики в субботу. Информацию об этом предоставил мэр города Алексей Кулемзин у себя в telegram-канале.

«Под вражеским огнем Ворошиловский и Киевский районы», — написал он.

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По его информации, бойцы ВСУ открыли огонь по городу в 8 утра. Из населенного пункта Тоненькое они выпустили не меньше 10 ракет из РМЗО «Град».

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По сообщениям местных СМИ, удар пришелся на проспект Мира.

Также бойцы ВСУ ударили по Майорску. По этому населенному пункту они выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра.

Ночью солдаты украинской армии также вели огонь по Донецку. Под обстрелом оказался тыловой район города — Буденновский. По нему выпустили около пяти ракет из РСЗО «Град».