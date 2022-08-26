ВСУ ударили по Стаханову ракетами HIMARS

ВСУ ударили по Стаханову из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в сводке представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Обстрел произошел в 04:30. Со стороны Украины выпустили 10 ракет. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В период с 17 по 25 августа представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало 1065 украинских обстрелов территории республики с применением тяжелого вооружения. ВСУ применили более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (36 ракет) и РСЗО HIMARS (99 ракет), а также БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» (в общей сложности 2233 снаряда). В результате обстрелов оказались разрушены и повреждены 2498 домостроений в 57 населенных пунктах, а также 204 объекта гражданской инфраструктуры.

Накануне ВСУ обстреляли из ракет HIMARS Лисичанск.