ВСУ ударили по мосту рядом с Каховской ГЭС, но дамба цела

Украинские боевики снова выпустили снаряды по мосту, расположенному рядом с Каховской ГЭС. Как заявил в беседе с РИА «Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, переправа и дамба гидроэлектростанции серьезно не пострадали.

Он пояснил, что в мосту появились дырки, но угрозы обрушения нет.

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала», — пояснил он.

Глава районной администрации Владимир Леонтьев подчеркнул, что выпущенные по Новой Каховки ракеты отразили системы противовоздушной обороны.

На этой неделе украинские войска совершили несколько массированных обстрелов Антоновского моста, связывающего берега Днепра в районе Херсона. Как отметил Стремоусов, во вторник, из шести выпущенных ракет система ПВО перехватила пять.

На следующий день украинские боевики выпустили сразу 12 снарядов. По словам Стремоусова, при продолжении обстрелов переправа может обрушиться. Чтобы этого не допустить военно-гражданская администрация Херсонской области усилила группировку сил противовоздушной обороны и перевела их на усиленный режим работы.