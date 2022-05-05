ВСУ ударили по Ясиноватой из «Градов»

ВСУ в очередной раз обстреляли из «Градов» населенный пункт Ясиноватая утром 5 мая. Об этом сообщили в Telegram представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрел зафиксировали в 06:35 со стороны населенного пункта Авдеевка. По Ясиноватой выпустили шесть ракет из Бм-21 «Град».

Еще один обстрел произошел в 05:30 — со стороны Новгородского вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту Пантелеймоновка шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне вечером со стороны ВСУ обстреливали Горловку, Пантелеймоновку, Донецк, Докучаевск. По жилым кварталам Кировского района Донецка ударили запрещенными кассетными боеприпасами РСЗО БМ-27 «Ураган», сообщила Народная милиция ДНР. Ранены более десятка мирных жителей, один погиб. Повреждения получили многоквартирные и жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура. Обстрел пришелся по маршрутному автобусу № 58, который в это время был не на рейсе. Пострадал водитель.