ВСУ ударили по гостинице в Херсоне | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 11:52 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ ударили по гостинице в Херсоне Служба ГО и ЧС по Херсонской области: ВСУ ударили по гостинице в Херсоне Служба ГО и ЧС по Херсонской области

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Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона. Сообщения об этом появились в Telegram-канале службы ГО и ЧС по Херсонской области.

«Ночью ВСУ нанесли удар по херсонской гостинице в центре города, улице Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания», — сказано в сообщении.

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На месте работают пять человек и одна единица техники. В Сети уже появились фотографии гостиницы.

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На кадрах видно, что у здания обсыпалась обшивка, стекла в окнах выбиты.

Чуть ранее в среду заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российская армия проводит перегруппировку в регионе. Военные собираются с силами для нанесения ответного удара. Стремоусов также говорил, что продвижение украинских сил вглубь региона остановлено.

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