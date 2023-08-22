Спецоперация 22 августа 2023, 07:48 ВСУ ударили по Горловке девять раз за 40 минут СЦКК: ВСУ утром 22 августа ударили по Горловке 9 раз РИА «Новости»

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Украинские боевики с 06:50 до 07:30 нанесли девять ударов по Горловке. Об этом сообщается в сводке представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:50 под обстрелом оказались Никитовский и Центрально-Городской районы. После дважды с разницей в пять минут последовали удары по Никитовскому району, затем опять по обоим. В 07:10 и 07:15 ВСУ вновь обстреливали Никитовский район, а в 07:20 под огнем оказался еще и Калининградский. Затем на Никитовский пришлись еще два удара. Боевики использовали снаряды калибром 152 миллиметра, по три-пять за один раз. Били со стороны Дзержинска и Щербиновки.

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Помимо Горловки, сегодня обстреливали Черногвардейский район Макеевки, а также Донецк: в 04:50 — Петровский и Кировский районы (со стороны Кураховки), в 07:30 — Куйбышевский и Киевский районы (из Яснобродовки). Использовались снаряды натовского калибра — 155 миллиметров.