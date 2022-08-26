ВСУ ударили по футбольному полю стадиона «Олимпийский» в Донецке

Донецк в очередной раз оказался под обстрелом ВСУ. Один из снарядов прилетел в центр футбольного поля на стадионе «Олимпийский», сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

В кадр попала взрытая взрывом земля. Судя по опубликованному видео, сам стадион не получил сильных повреждений. Информация о погибших и пострадавших не приводится.

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) писало, что украинские боевики вели обстрел со стороны Орловки.

Буквально через полчаса после прилета на стадион ВСУ выпустили четыре снаряда 155-миллиметрового калибра по Киевскому району Донецка.

Утром 26 августа украинские военнослужащие ударили по Стаханову из РСЗО HIMARS. Со стороны Украины прилетело 10 ракет.