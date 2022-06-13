ВСУ ударили по Донецку из «Ураганов»

ВСУ активно обстреливают Донецк из различной артиллерии. В результате прилетов в Киевском районе города пострадали четыре человека. Об этом глава администрации района Валентин Левченко сообщил Донецкому агентству новостей.

«В результате последних обстрелов ранены четыре мирных жителя», — сказал он.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку еще восемь ракет из РСЗО «Град». Кроме того, по нескольким районам города огонь вели и из других типов артиллерии.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению города Донецка (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский районы): выпущено восемь ракет из БМ-27 „Ураган“ и пять снарядов калибром 155 миллиметра», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Ранее стало известно количество пострадавших от обстрела Буденновского района со стороны ВСУ. По данным представителей, ранения разной степени тяжести получили 18 человек, еще трое погибли. Среди жертв и пострадавших есть дети.