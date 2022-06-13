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    13 июня 2022, 19:45

    ВСУ ударили по Донецку из «Ураганов»

    Глава Киевского района Донецка Левченко сообщил о четырех пострадавших от обстрела ВСУ

    Александр Иванов

    ВСУ активно обстреливают Донецк из различной артиллерии. В результате прилетов в Киевском районе города пострадали четыре человека. Об этом глава администрации района Валентин Левченко сообщил Донецкому агентству новостей.

    ВСУ ударили по Донецку из «Ураганов»

    «В результате последних обстрелов ранены четыре мирных жителя», — сказал он.

    Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку еще восемь ракет из РСЗО «Град». Кроме того, по нескольким районам города огонь вели и из других типов артиллерии.

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению города Донецка (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский районы): выпущено восемь ракет из БМ-27 „Ураган“ и пять снарядов калибром 155 миллиметра», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.

    Ранее стало известно количество пострадавших от обстрела Буденновского района со стороны ВСУ. По данным представителей, ранения разной степени тяжести получили 18 человек, еще трое погибли. Среди жертв и пострадавших есть дети.