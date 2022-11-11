Спецоперация 11 ноября 2022, 11:56 ВСУ ударили по Донецку из «Градов» Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из РСЗО «Град» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Донецк подвергся обстрелу со стороны Украины. Куйбышевский район города атаковали при помощи реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Удар нанесли 11 ноября, в 08:55, из Орловки. Вооруженные силы выпустили шесть ракет. Информацию подтвердил глава городской администрации Алексей Кулемзин. Он также сообщил в своем Telegram-канале, что в другом районе города, Калининском, в 09:40 произошло автоматическое отключение шести трансформаторных подстанций. Без света остались 662 абонента.

Реклама

Кроме того, утром ВСУ дважды обстреляли Докучаевск, а также Яковлевку, Горловку, Зайцево. Ночь провели под снарядами жители Гольмовского, Макеевки, а также Кировского и Петровского районов Донецка. ВСУ использовали ракеты РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибром 122, 152 и 155 миллиметров.

Реклама

Народная милиция ДНР сообщила, что всего за сутки украинские военные выпустили по 13 населенным пунктам республики 135 снарядов. Один человек погиб, трое получили ранения. Повреждены получили 25 домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.