Спецоперация 24 ноября 2022, 20:49 ВСУ убили российских военнопленных ради эскалации конфликта — Лукашенко Лукашенко допустил причастность США к расстрелу российских военнопленных боевиками ВСУ Публичное достояние

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Расстрел российских военнопленных украинскими боевиками направлен на эскалацию конфликта. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Его фрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко отметил, что казнь российских солдат ничего им не дала. По его мнению, киевский режим хотел «еще раз возбудить русского человека».

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«Они делают все для эскалации, и это настораживает — казалось бы, мелочь, а как возбуждает народ. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат», — сказал президент Белоруссии.

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Он добавил, что «умные люди так не поступают».

Видео с расстрелом ВСУ российских военнопленных разлетелось в Сети. В одном из роликов попавшие в плен легли на землю по приказу украинских боевиков. После раздались звуки стрельбы.

На втором видео показали тела российских солдат с огнестрельными ранениями в области головы. В Минобороны России сообщили, что боевики ВСУ специально расстреляли безоружных пленных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Миссия ООН получила достоверные данные о пытках пленных россиян на Украине, сообщило РИА ФАН.