Российский журналист получил контузию при обстреле ВСУ центра Донецка

Жертвой обстрела украинских боевиков гостиницы «Донбасс Палас» в центре Донецка стала женщина, также пострадали двое мужчин, один из которых журналист российского телевидения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

Он добавил, что сотрудник российского СМИ получил контузию и ранение руки.

По данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня при обстреле Донецка украинскими боевиками сегодня погибли пять мирных жителей. Смерть одного наступила при подрыве мины «Лепесток» в Куйбышевском районе города.

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по центру Донецка утром в четверг, 4 августа. В это время в здании Государственного академического театра оперы и балета горожане собрались для прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой (Корсой). Из-за атаки траурную церемонию прервали, собравшихся срочно эвакуировали.