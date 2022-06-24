ВСУ трижды за утро обстреляли ЛНР ракетами «Точка-У»

Украинские войска обстреляли Стаханов, Брянку и Тепличное. Утром 24 июня они выпустили по населенным пунктам три ракеты «Точка-У», сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 01:00 боевики атаковали Стаханов, спустя 10 минут — Брянку. В 02:55 они обстреляли поселок Тепличное в пригороде Луганска. Во всех трех случаях ВСУ вели огонь с позиций в Артемовске, также известном как Бахмут.

«Информация о жертвах и разрушениях уточняется сотрудниками СЦКК ЛНР, находящимися на местах ракетных ударов», — сообщил в Теlеgrаm-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.