ВСУ трижды за утро обстреляли Донецк

Украинские войска трижды за утро 9 августа обстреляли Донецк. Они выпустили артснаряды и ракеты «Град» с позиций в Нетайлово, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 06:04 Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, а 06:17 и 06:29 — Киевский и Куйбышевский районы. Они выпустили в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Оба обстрела вели из Нетайлово.

Населенный пункт Спартак атаковали в 06:21 из Орловки. Боевики выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Также из Орловки за полчаса, начиная с 06:30, дважды обстреляли Ясиноватую и один раз Червоногвардейский район Макеевки. ВСУ выпустили в общей сложности три снаряда калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров.