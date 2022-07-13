ВСУ третий раз за утро обстреляли Пантелеймоновку

ВСУ трижды с начала среды, 13 июля, обстреляли Пантелеймоновку. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщили сотрудники представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 07:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка. Выпущено 10 ракет из БМ21 „Град“», — сказали они.

Предыдущий обстрел Пантелеймоновки произошел в 06:55 по местному времени (совпадает с московским). Тогда ВСУ выпустили по населенному пункту четыре снаряда калибром 155 миллиметра. Огонь вели также со стороны Новогородского.

Первое за 13 июля открытие огня по Пантелеймоновке со стороны ВСУ произошло в 05:10 по местному времени. Тогда украинская армия выпустила по населенному пункту пять крупнокалиберных снарядов.

О разрушениях и пострадавших от обстрелов Пантелеймоновки со стороны ВСУ пока ничего не известно.

Этот населенный пункт является пригородом Горловки, в которой вчера украинский снаряд поджег детский сад. Об этом рассказал RT со слов местного мэра Ивана Приходько.

«Прямое попадание украинского снаряда в кровлю детского сада № 86, что в поселке Румянцево. Здание горит», — сообщил он.