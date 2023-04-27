Спецоперация 27 апреля 2023, 11:25 ВСУ точно начнут контрнаступление — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ точно пойдут в контрнаступление, но не в начале мая Фото: Telegram-канал Дениса Пушилина

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин выразил уверенность в том, что контрнаступление ВСУ состоится. Однако не факт, что оно произойдет в начале мая. Об этом Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается начала мая, есть у меня сомнения. Ну, а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят», — сказал он.

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По его словам, Запад заставит отрабатывать Украину полученное финансирование. Речь идет о помощи со стороны Соединенных Штатов и стран Евросоюза. Пушилин предположил, что ВСУ начнут наступать на Свато-Кременном и Запорожском направлениях.

Точные даты пока сложно назвать. При этом он не исключил, что украинские силы могут применить и отвлекающие маневры. Врио главы ДНР в эфире также сообщил, что российские бойцы взяли под свой контроль 50 из 59 кварталов Марьинки.