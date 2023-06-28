Спецоперация 28 июня 2023, 08:29 ВСУ столкнулись с трудностями в подвозе снарядов и эвакуации раненых на трех направлениях Марочко: ВСУ трудно везти снаряды на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях Официальны сайт президента Украины

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Украинские войска на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях столкнулись с проблемами при эвакуации раненых военнослужащих и подвозе боеприпасов из-за погодных условий. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.

По его словам, о трудностях Вооруженных сил Украины на Купянском, Донецком и Краснолиманском направлениях узнала российская разведка. В регионе прошли сильные дожди, которые размыли грунтовые дороги. Из-за этого техника стала вязнуть в грязи и застревать, а для войск эвакуация раненых и поставка боеприпасов стали проблемой.

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На Луганском направлении, по словам Андрея Марочко, ВСУ снизили активность боевых действий. Он связал это с большими потерями и исчерпавшим себя потенциалом наступления.

В ДНР с 2014 года под обстрелами украинских военных погибли почти девять тысяч человек, в том числе 228 детей. Еще 12,5 тысячи мирных жителей получили ранения.