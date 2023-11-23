Спецоперация 23 ноября 2023, 20:40 ВСУ столкнулись с неприятным сюрпризом в Запорожье Генерал Кривонос: минные поля ВС России стали неприятным сюрпризом для ВСУ Министерство обороны Украины

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Украинских военнослужащих ждал неприятный сюрприз на Запорожском направлении в виде минных полей. Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Даже сегодня снова российская армия <…> делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на Энергодарском направлении. За последнюю неделю они установили около 25 минных полей», — сказал он.

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По словам украинского военного, в России создали мощную сеть учебных центров для подготовки офицеров. Кривонос высоко оценил работу российского руководства, которое активно и качественно ведет подготовку ресурсов.

Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что за сутки ВС РФ продвинулись на Запорожском направлении на 500-600 метров. По данным издания Myśl Polska, российские военные сорвали наступление ВСУ в районе Работина.

По данным Генпрокуратуры Украины, за девять месяцев 2023 года побег совершили 4638 украинских солдат, 10 940 — временно оставили часть.