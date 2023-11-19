Спецоперация 19 ноября 2023, 10:54 ВСУ столкнулись на поле боя с новейшей военной разработкой России — СМИ Business Insider: российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ Kalashnikov Media/via Globallookpress.com

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Российские беспилотники «Ланцет» стали главной угрозой для ВСУ. Об этом сообщило издание Business Insider.

Журналисты восхитились мощью новейшей российской разработки, которая успешно наносит удары по западной технике.

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«По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро», — отметили журналисты.

Обозреватели добавили, что «Ланцет» обходит все препятствия на пути к цели и не сталкивается напрямую с ее корпусом. Несмотря на небольшой размер, БПЛА уничтожают танки и легкобронированную технику, в том числе боевые машины Bradley американского производства.

«Российские беспилотники „Ланцет“ превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», — заключили журналисты издания.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские дроны поменяют правила игры в зоне СВО. По его мнению, западные и украинские военные не смогли найти эффективного способа противостоять атакам беспилотников «Ланцет».