Спецоперация 03 февраля 2023, 06:20 ВСУ стянули силы к окруженному российскими войсками Артемовску Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ 2 февраля стянули резервы под Артемовск РИА «Новости»

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Командование украинскими войсками решило перебросить к Артемовску резервы. Активное движение заметили с вечера 2 февраля, рассказал РИА «Новости» советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», — сказал он.

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Оставшиеся в городе подразделения не отступили — отвода войск, по словам Игоря Кимаковского, не заметили. Но разведка выяснила, что в Вооруженных силах Украины начали обсуждать такую возможность. Российские же бойцы продолжили наступление.

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Артемовск взяли в оперативное окружение, почти сомкнув кольцо вокруг города. В среду, по словам другого советника врио главы ДНР Яна Гагина, вели бои за трассу на Часов Яр — единственный путь снабжения ВСУ. Страны Запада посоветовали киевскому режиму сдать город и устроить наступление весной, когда поступят немецкие боевые танки. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал, что взятие Артемовска позволит российским войскам пойти на Краматорск и Славянск.