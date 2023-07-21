Спецоперация 21 июля 2023, 02:43 ВСУ стянули серьезную группировку ПВО в район Одессы и Николаева — СМИ «Известия»: командование ВСУ стянуло в район Одессы и Николаева серьезную группировку ПВО РИА «Новости»

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Командование ВСУ стянуло серьезную группировку противовоздушной обороны в район Одессы и Николаева. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

По данным источников издания, на этой территории работают системы Patriot, NASAMS, а также IRIS-T. Также они отметили, что зенитные артиллерийские комплексы Gepard развернули недалеко от портовых сооружений. Несмотря на усилия противника, российские высокоточные системы преодолели защиту и поразили все заданные цели.

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«Поскольку никаких поползновений выполнять наши требования в рамках зерновой сделки нет, то соответственно нужно просто уничтожить черноморские порты, чтобы не было никаких соблазнов использовать их, в том числе и в политических целях», — высказал свое мнение военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он предположил, что киевский режим попытается организовать гуманитарные конвои каботажными рейсами вдоль берегов Турции, Румынии и Болгарии.

Утром 19 июля российские силы нанесли ракетный удар по Одессе. Его нанесли высокоточным оружием по военным заводам, топливной инфраструктуре и складам боеприпасов ВСУ около города. Военкоры отмечали, что ВС России наносили удары возмездия больше часа.

Позже мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации. На следующий день, 20 июля, российские силы продолжили наносить удары возмездия, атаковав склады боеприпасов и объекты топливной инфраструктуры в районе Николаева.