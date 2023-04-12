Спецоперация 12 апреля 2023, 09:08 ВСУ начали терять бойцов на Донецком направлении из-за некачественного алкоголя Экс-офицер Марочко: бойцы ВСУ умирают на Донецком направлении из-за суррогатного алкоголя РИА «Новости»

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Случаи небоевых потерь украинских бойцов возросли на Донецком направлении, причиной оказался суррогатный алкоголь. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На Донецком направлении возросли случаи небоевых потерь среди украинских боевиков из-за употребления суррогатного алкоголя», — написал он.

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По его словам, в районе Часова Яра зафиксировали смертельные случаи. Марочко уточнил, что за несколько дней 10 человек отравились некачественным спиртным: восемь из них скончались, еще двое находятся в реанимации. Пока не удалось узнать, где командованию покупали такую продукцию. Дополнительные патрули выделили для поимки преступника.

Тем временем член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что в регионе конфисковали 1,6 тонны некачественного алкоголя, «которым травили местных жителей». Нелегальное спиртное нашли в Мелитополе.