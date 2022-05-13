ВСУ стали спекулировать топливом для «скорых» в Харьковской области

Украинские националисты начали безнаказанно спекулировать талонами на топливо в Харьковской области. Они незаконно присваивают карточки, предназначенные для заправки машин скорой помощи и экстренных служб. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харьковской области, на фоне нарастающего топливного кризиса, боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб», — заявил генерал-полковник.

Он добавил, что подобные действия националистов уже давно стали нормой для Украины. При этом местные власти всячески стараются не замечать такие преступления. По словам Мизинцева, боевики устраивают беспредел, а молчание киевского режима принимают за одобрение своих действий.

При этом, как подчеркнул начальник центра, мировое сообщество и международные организации не обращают внимание на факты грубого нарушения норм международного гуманитарного права. Это происходит, несмотря на неоднократные заявления Минобороны РФ.