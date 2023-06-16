Спецоперация 16 июня 2023, 05:47 ВСУ стали пытаться проломить оборону на флангах Артемовска Пушилин: ВСУ хотят проломить оборону на флангах Артемовска и перебрасывают силы по полям РИА «Новости»

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Украинские боевики предпринимают попытки проломить оборону на флангах Артемовска и не дать ВС РФ продолжить наступление. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в интервью с РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2023.

Он отметил, что несмотря на все попытки ВСУ, российская армия подготовлена лучше противника, а ее взаимодействие между подразделениями более слажено. Войска России делают все, чтобы не допустить прорыва украинских войск и минимизировать обстрелы Артемовска.

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Пушилин отметил, что во время освобождения города российские бойцы перекрыли дороги, по которым проходило снабжение ВСУ, однако сейчас наступили благоприятные погодные условия и для этих целей можно использовать поля. Это создало «достаточно напряженную ситуацию» на левом и правом фланге Артемовска, но положение дел все равно становится стабильным, ВС РФ контролируют ситуацию.

Ранее ВСУ стали перебрасывать вооружения и подразделения к городу Часов Яр, который находится недалеко от Артемовска. Передислокация националистов Украины происходила из-под Херсона.