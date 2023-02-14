Спецоперация 14 февраля 2023, 02:05 ВСУ стали применять боеприпасы с опасными поражающими элементами — СМИ Военный врач: ВСУ применяют боеприпасы с опасными поражающими элементами Pxhere

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Солдаты ВСУ применяют под Угледаром новые особо опасные боеприпасы. Об этом сообщил командир Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения (МОСН) Вооруженных сил России в комментарии РИА «Новости».

По его словам, в последнее время стало поступать больше пациентов, у которых медики находят шарообразные поражающие элементы одинакового размера.

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«Они на большой скорости проникают, <…> начиная от конечностей и заканчивая брюшной, грудной полостью и даже полостью черепа», — подчеркнул специалист с позывным Тренер.

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Собеседник агентства добавил, что правильная форма этих элементов при ударе на большой скорости вызывает очень серьезный поражающий эффект. Пострадавших от таких снарядов пациентов военный врач назвал одними из самых тяжелых. Эти поражающие элементы, как предположил командир медицинской группы, поступают в ВСУ из западных стран.

Российские военные также отметили, что на фронте в последнее время появилось значительное количество натовского вооружения. В частности, польские бесшумные 60-миллиметровые мины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что после завершения конфликта украинскую армию необходимо перевести на стандарты Североатлантического альянса, чтобы в будущем страна могла самостоятельно обеспечить свою защиту.