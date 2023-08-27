Спецоперация 27 августа 2023, 08:46 ВСУ стали отправлять женщин на передовую под Купянск Российский разведчик: украинки управляют беспилотниками под Купянском Официальный сайт президента Украины

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Среди операторов украинских беспилотников, скорее всего, есть женщины. Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск.

Он отметил, что в недавно сбитом беспилотнике противника нашлись рыжие волосы и розовый мешок для крепления боеприпасов.

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«Сбили „птичку“ (беспилотник — прим. ред.) противника, <…> от нее остался „сбросник“. Она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели — ремешок для крепления боеприпасов розовый», — сообщил разведчик.

Подозрения о том, что беспилотником управляла женщина, укрепились, когда во время использования «сбросника» на отклеившихся липучках обнаружились явно женские волосы. Разведчик усомнился в том, что они могли оказаться там случайно.

На Украине сейчас распространены патриотические ролики, призывающие женщин вступать в ряды ВСУ. Туда принимают даже беременных — для них создали специальную форму.