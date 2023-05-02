Спецоперация 02 мая 2023, 13:00 ВСУ стали отходить на окраины Марьинки — «РВ» «РВ»: ВСУ стали отступать глубже в руины частного сектора в Марьинке Официальный сайт президента Украины

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Украинские силы все дальше уходят в руины частного сектора Марьинки из-за активных действий ВС России. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»), ссылаясь на данные военных аналитиков с Украины.

Российская армия заняли основную часть города, она атакует противника с территории шиноремонтного завода и предприятия «Агроресурс» по двум направлениям.

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«ВСУ отступают глубже в руины частного сектора», — сказано в сообщении.

«РВ» уточнило, что украинские военные остаются в западных районах Марьинки. Кроме того, известно, что военные из России последние несколько дней ведут активные наступательные действия западнее проспекта Дружбы. Бои шли вдоль участков улиц Шахтерская, Каштановая, Полиграфическая.

Ранее российский военнослужащий с позывным «Кореец» заявил, что ВСУ захотели покинуть свои позиции в Марьинке. По его словам, они не видят смысла больше их удерживать.