ВСУ стали обстреливать российские регионы из гаубиц НАТО
Минобороны РФ: Украина начала обстреливать приграничные регионы РФ из гаубиц НАТО
Украинские военные разместили артиллерию западного образца на территории Золочевского элеватора в Харьковской области. Из орудий они обстреливают приграничные районы РФ.
ВСУ, предположительно, ведут огонь из гаубиц М777, предоставленных США. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Цель подобных действий украинских националистов — спровоцировать ответный огонь», — отметили в ведомстве.
После этого Украина намерена по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ страны и Запада обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам украинской гражданской инфраструктуры.
В Минобороны уже отмечали, что киевский режим показал свое «истинное лицо», применив методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа.