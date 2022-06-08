ВСУ стали обстреливать российские регионы из гаубиц НАТО

Украинские военные разместили артиллерию западного образца на территории Золочевского элеватора в Харьковской области. Из орудий они обстреливают приграничные районы РФ.

ВСУ, предположительно, ведут огонь из гаубиц М777, предоставленных США. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Цель подобных действий украинских националистов — спровоцировать ответный огонь», — отметили в ведомстве.

После этого Украина намерена по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ страны и Запада обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам украинской гражданской инфраструктуры.

В Минобороны уже отмечали, что киевский режим показал свое «истинное лицо», применив методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа.