Спецоперация 18 апреля 2023, 15:59 ВСУ стали наращивать силы для форсирования Днепра — власти Херсонской области Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ стали наращивать силы для форсирования Днепра Официальный сайт президента Украины

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Группировка Вооруженных сил Украины увеличивает свои силы на правом берегу Херсонской области для форсирования Днепра. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Данные постоянно есть о том, что в определенных местах собираются и есть скопление военной техники [ВСУ] на правобережье, плюс высокая активность пропагандистской машины», — сказал он.

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По словам Сальдо, намерения противника видны по его действиям. Украинские силы забирают на вооружение почти весь малотоннажный флот, а также лодки и малые суда. Речь идет о тех средствах, которые местные жители использовали для передвижения до своих дач, хождения по Днепру и его притокам.

«Все эти лодки сейчас задействованы, это явная подготовка к возможному задействованию этих лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра», — подчеркнул врио главы региона.

Также в интервью Владимир Сальдо сообщил, что часто общается на разные темы с российским президентом Владимиром Путиным. Врио главы Херсонской области раскрыл, что глава государства следит за экономической ситуацией, за действующим на территории региона военным положением, подсказывает какие-то вещи.