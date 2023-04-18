18 апреля 2023, 15:59
ВСУ стали наращивать силы для форсирования Днепра — власти Херсонской области
Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ стали наращивать силы для форсирования Днепра
Группировка Вооруженных сил Украины увеличивает свои силы на правом берегу Херсонской области для форсирования Днепра. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
«Данные постоянно есть о том, что в определенных местах собираются и есть скопление военной техники [ВСУ] на правобережье, плюс высокая активность пропагандистской машины», — сказал он.
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По словам Сальдо, намерения противника видны по его действиям. Украинские силы забирают на вооружение почти весь малотоннажный флот, а также лодки и малые суда. Речь идет о тех средствах, которые местные жители использовали для передвижения до своих дач, хождения по Днепру и его притокам.
«Все эти лодки сейчас задействованы, это явная подготовка к возможному задействованию этих лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра», — подчеркнул врио главы региона.
Также в интервью Владимир Сальдо сообщил, что часто общается на разные темы с российским президентом Владимиром Путиным. Врио главы Херсонской области раскрыл, что глава государства следит за экономической ситуацией, за действующим на территории региона военным положением, подсказывает какие-то вещи.
ВСУ
Херсонская область
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