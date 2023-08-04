04 августа 2023, 07:41
ВСУ стали чаще применять беспилотники на границах ЛНР
Экс-офицер Марочко: ВСУ чаще стали применять самодельные беспилотники на границах ЛНР
Украинские силы начали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях, которые граничат с Луганской Народной Республикой. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».
«Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения», — рассказал он.
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По его словам, российская сторона зафиксировала рост использования украинцами ударных беспилотных летательных аппаратов с начала месяца. Несмотря на активизацию действий противника, наблюдательные посты ПВО хорошо справляются со своими задачами и передают данные о целях для их уничтожения, добавил Марочко.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что бойцы ВС России заняли опорные пункты ВСУ на Купянском направлении. Российские военные разгромили представителей механизированной бригады противника.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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