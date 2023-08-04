Спецоперация 04 августа 2023, 07:41 ВСУ стали чаще применять беспилотники на границах ЛНР Экс-офицер Марочко: ВСУ чаще стали применять самодельные беспилотники на границах ЛНР Pxhere

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Украинские силы начали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях, которые граничат с Луганской Народной Республикой. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

«Украинское командование в зоне ответственности ЛНР усилило разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов по всей линии боевого соприкосновения», — рассказал он.

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По его словам, российская сторона зафиксировала рост использования украинцами ударных беспилотных летательных аппаратов с начала месяца. Несмотря на активизацию действий противника, наблюдательные посты ПВО хорошо справляются со своими задачами и передают данные о целях для их уничтожения, добавил Марочко.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что бойцы ВС России заняли опорные пункты ВСУ на Купянском направлении. Российские военные разгромили представителей механизированной бригады противника.