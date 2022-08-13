Украинские военнослужащие заминировали автомобильные мосты в Днепропетровской области. Результаты очередной провокации планируют растиражировать в западных и украинских СМИ.

ВСУ заложили взрывные устройства на переправах в Зеленом Гае и Миролюбовке, сообщили в Минобороны РФ. Украинские боевики заминировали мосты через реку Средняя Терса и хотят обвинить ВС РФ в подрыве транспортной инфраструктуры.

Российские военные и бойцы республик Донбасса не наносят удары по гражданским объектам. Они гуманно относятся к мирным жителям, оказывая им поддержку и регулярно доставляя гуманитарные грузы.

Россия с февраля ведет спецоперацию на Украине. Военные ВС РФ помогли полностью освободить территорию ЛНР от украинских националистов. В настоящий момент идут бои на донецком направлении.

Минобороны РФ сообщило ранее о дислокации бойцов ВСУ в жилых домах в Николаеве и Харькове. Радикалы не дают горожанам эвакуироваться, используя их в качестве живого щита.