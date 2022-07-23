Украинские военные продолжают оборудовать огневые позиции в жилых домах и учебных заведениях Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Артемовске на нижних и верхних этажах жилых многоквартирных домов на улице Независимости оборудованы опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, в подвальных помещениях размещены склады вооружения и боеприпасов», — сказал генерал-полковник.

Он добавил, что подразделения теробороны заняли школу № 6 в Константиновке. Рядом с учебным заведением развернули блокпосты. При этом местных жителей никто не эвакуировал. В Краматорске неонацисты разместили огневые позиции и склады боеприпасов в жилых домах на Парковой улице.

«Под предлогом якобы обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — отметил Мизинцев.

По его словам, боевики «Правого сектора»* поставили РСЗО на территории школы № 16 в Нью-Йорке. Систематически украинцы обстреливают позиции российских войск, чтобы вызвать ответный огонь. Еще РСЗО, артиллерию и бронетехнику пригнали к спортивной школе на улице Независимости в Белгород-Днестровском Одесской области.

*«Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России.