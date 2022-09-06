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ВСУ снова нанесли удар по Новой Каховке

Украинские солдаты обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО

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Бойцы ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, прогремело свыше 16 взрывов, сообщили в Telegram-канале администрации города.

«В 02.07 Новую Каховку вновь обстреляли укронацисты. Работает ПВО. Прогремело более 16 взрывов», — отметили власти города. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.

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Украинские военнослужащие продолжают обстреливать жилые кварталы неподконтрольной им территории. Фактически они ставят под удар мирное население, разрушают гражданскую инфраструктуру.

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Кроме того, ВСУ атакуют Запорожскую атомную станцию. С весны объект контролируют российские военные, но работают на нем украинские специалисты. В связи с угрозой техногенной катастрофы на АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Глава агентства Рафаэль Гросси пообещал представить данные о проверке уже 6 сентября.

Украина

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