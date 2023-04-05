Спецоперация 05 апреля 2023, 02:49 ВСУ сняли на видео колонну сожженной бронетехники НАТО «РВ»: ВСУ сняли сожженную колонну западной военной техники РИА «Новости»

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Украинские солдаты сняли на видео колонну горящей бронетехники НАТО, уничтоженной при попытке атаковать российские позиции. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВСУшники фиксируют спаленную колонну бронеавтомобилей, выстроившихся в ряд вдоль дороги», — сказано в комментарии к видео.

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На кадрах видно, как бойцы Вооруженных сил Украины едут на автомобиле среди разрушенной западной бронетехники, стоящей по обеим сторонам дороги.

Ранее руководитель пресс-центра группы «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российский дрон «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Он добавил, что реактивные системы залпового огня «Смерч» ликвидировали склад боеприпасов ВСУ и несколько грузовиков.

До этого Министерство обороны РФ показало видео работы «Солнцепека» в ходе специальной военной операции. Солдаты ВДВ наносят удары 220-мм термобарическими неуправляемыми снарядами, уничтожая украинские опорные пункты.