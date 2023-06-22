Важное 22 июня 2023, 12:06 ВСУ снизили активность и занялись перегруппировкой войск — Шойгу Глава Минобороны Шойгу: ВСУ понесли большие потери и занялись перегруппировкой РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины понесли большие потери. В итоге они снизили активность и занялись перегруппировкой. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину во время совещания с постоянными членами Совбеза, написал ТАСС.

По словам Шойгу, ВСУ потерли много бойцов и техники в результате активных боевых действий в последние 16 суток.

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«… снизил активность. В настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск», — сообщил глава Минобороны.

Вооруженные силы Украины сейчас собирают из разрозненных частей батальонов те силы, которые могли бы в дальнейшем вести наступление. Это то, что касается одного направления, подчеркнул министр обороны.

По словам Шойгу, на других направлениях у противника пока есть силы для дальнейшего наступления. Он отметил, что ВС России также готовятся к новым шагам украинцев. Министр заверил, что количество поставленного Западом Украине вооружения не повлияет на ход боевых действий.