08 сентября 2023, 10:43
ВСУ сменили тактику боя на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ поменяли тактику при атаках на Краснолиманском направлении
Украинская армия сменила тактику боя на позициях в районе Червоная Диброва в ЛНР. ВСУ стали комбинировать штурмовые действия с позиционной работой. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«После „накатов“ идет активная контрбатарейная борьба», — отметил отставной военный.
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ВСУ стали применять такую тактику с целью выиграть время для перегруппировки — таким образом украинское командование запланировало восстановить боеспособность подразделений.
Минобороны России сообщило 8 сентября об отражении атак ВСУ на Краснолиманском направлении. ВС РФ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества отбили пять ударов украинской армии, в том числе боевиков бригады «Азов»*. По данным МО, противник потерял за сутки около 40 человек.
Ранее российская группировка «Центр» сорвала две попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районе села Торское в Донецкой Народной Республике. Украинская армия потеряла около 30 боевиков.
«Азов»* — запрещенная в России террористическая организация.
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