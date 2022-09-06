Спецоперация 06 сентября 2022, 04:33 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Киев утаивает потерю трех тысяч человек РИА "Новости"

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Украинские власти утаивают колоссальные потери, которые понесли ВСУ при безуспешных попытках наступления в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники», — пояснил он.

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По словам Стремоусова, речь идет о польском и немецком вооружении. Что касается убитых — их хоронят тихо, без почестей. Таким образом Киев пытается скрыть масштаб потерь, добавил херсонский чиновник. Он назвал это самыми крупными потерями со времен иловайского и дебальцевского котлов в Донбассе.

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В Минобороны РФ сообщили об отбитом наступлении со стороны ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Союзные войска продолжают выбивать украинских солдат с их позиций.

В ответ на это бойцы Киева обстреливают жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, жизненно важные объекты, включая Запорожскую АЭС. Ранее ВСУ вновь обстреляли Новую Каховку.

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