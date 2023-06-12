Спецоперация 12 июня 2023, 07:52 ВСУ сконцентрировали группировки для удара на Донецком направлении Советник Пушилина Гагин: ВСУ готовятся ударить под Угледаром и Авдеевкой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины стягивают силы в районы Угледара и Авдеевки и планируют ударить на Донецком направлении. Об этом ТАСС заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, украинские войска рассматривают перспективным Донецкое направление. Самые горячие участки находятся под Угледаром и Авдеевкой.

Реклама

«ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — сказал Гагин.

Советник добавил, что российская армия все атаки противника пресекает.

Ранее Минобороны РФ сообщило о восьми отраженных атаках украинских войск на Донецком направлении. По данным ведомства, группировка войск «Юг» пресекла попытки прорывов около населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. При этом самые ожесточенные бои шли около Марьинки и Авдеевки. За сутки ВСУ на Донецком направлении потеряли до 310 военнослужащих и несколько единиц техники.